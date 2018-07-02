РИАМО - 2 июл. Власти Москвы утвердили дизайн станции «Рубцовская» Большой кольцевой линии московского метро, вход в вестибюль сделают прозрачным, стены из стекла, а пол из гранита, сообщил в соцсети «ВКонтакте» мэр города Сергей Собянин.

«Утвердили дизайн станции «Рубцовская», которая строится на Большой кольцевой линии московского метро. Вход в наземный вестибюль будет полностью прозрачным, а фасад покроем перфорированными панелями для иллюзии трехмерного пространства. Стены будут из стекла, а пол из гранита», – написал Собянин.

Большая кольцевая линия Московского метрополитена (Третий пересадочный контур) должна стать еще одним кольцом столичной подземки и разгрузить радиальные линии. БКЛ включает 31 станцию и 21 пересадку на метро и МЦК. Общая длина кольца составит 67 километров.

Первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка» запустили 26 февраля 2018 года. По прогнозам, линией будут пользоваться до 380 миллионов пассажиров в год.