РИАМО - 2 июл. На Филевской линии столичного метрополитена начал курсировать поезд нового поколения «Москва», передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Поезд имеет сквозной проход через все вагоны и более широкие по сравнению со старыми моделями дверные проемы. У дверей есть световые и звуковые индикаторы.

Тем не менее поезд на «голубой» ветке отличается от составов «Москва», которые уже курсируют в столичном метро. В частности, в поезде на Филевской линии есть дополнительные горизонтальные поручни и подвесные ручки, по центру вагона напротив входа установлены вертикальные поручни. В первом и последнем вагонах некоторые сиденья размещены как в электричках – то есть пассажиры могут сесть лицом по направлению движения и наслаждаться видами за окном на открытых участках линии.

Кроме того, в середине поезда «Москва» на Филевской линии есть вагон со складывающимися местами для пассажиров с багажом. В первом и последнем вагонах организованы места для инвалидных колясок. Состав оборудован интерактивными табло и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Освещение в поезде «подстраивается» под состояние пассажиров: холодный свет по утрам разбудит людей, а теплый свет вечером, наоборот, будет их успокаивать. На стенах поезда размещены информационные надписи, которые позволят пассажирам более подробно узнать обо всех новшествах.

Впервые поезд «Москва» был запущен 14 апреля 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии. Состав на 15% вместительнее своих предшественников. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки для пассажиров стали комфортнее.

В поезде «Москва» есть сквозной проход по всем вагонам. Составы адаптированы для маломобильных пассажиров: в них увеличена ширина дверных проемов, а в головных вагонах добавлены специальные места для инвалидных колясок. Пассажиры могут заряжать гаджеты с помощью USB-зарядок, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

В столичном метрополитене уже курсируют более 50 поездов «Москва» на Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях.