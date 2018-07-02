РИАМО - 2 июл. Департамент здравоохранения Москвы запустил новый проект, в рамках которого жители города смогут узнать расписание всех мероприятий, связанных со здоровьем, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На официальном сайте столичного Депздрава запущен календарь дней открытых дверей «Входите, открыто!». В календаре публикуется расписание всех мероприятий для жителей города по самым разным направлениям. Календарь размещен на официальном сайте столичного департамента здравоохранения и доступен по ссылке: http://navigator.mosgorzdrav.ru/events/open-days.php», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, московские клиники регулярно проводят дни открытых дверей для всех желающих – для будущих мам, родителей с детьми, пожилых пациентов, для всех, кто интересуется вопросами здорового образа жизни и сохранения своего здоровья.

«В июле в наших медицинских организациях пройдет более 150 различных мероприятий. Это и образовательные лекции, бесплатные обследования и консультации, экскурсии по клиникам и роддомам. Запланированы также мероприятия по проекту «Московское долголетие» – лекции по направлению терапия, кардиология, неврология, травматология», – отметил Хрипун.

Кроме того, в июле пройдет более 70 мероприятий для будущих родителей в столице, из них более 40 – это регулярные школы для будущих мам, 15 родильных домов откроют свои двери для всех желающих, а для пожилых пенсионеров будут еженедельно проводиться специализированные мероприятия.

Проект «Входите, открыто!» департамента здравоохранения Москвы направлен на профилактику заболеваний и их раннюю диагностику. В московских больницах регулярно проводятся бесплатные акции для населения: дни открытых дверей, школы для пациентов и дни здоровья. Все желающие могут посетить мероприятия, встретиться с врачами, получить консультацию специалистов и пройти различные обследования.