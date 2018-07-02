РИАМО – 2 июл. Сборная Бразилии обыграла команду Мексики в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 2:0, передает в понедельник Газета.ru.

«Мексиканцы лучше провели первую часть матча, но бразильцы сумели выровнять игру и перехватить инициативу. Хорошо выступили их игроки Виллиан и Неймар», - говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.