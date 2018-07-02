РИАМО - 2 июл. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с понедельника установила более 50 терминалов по предварительной продаже проездных документов на станциях Казанского направления Московской железной дороги, они появились на станциях, где отсутствуют кассы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«На Казанском направлении установлены 54 терминала предварительной продажи проездных документов. Со 2 июля пассажиры, отправляющиеся со станций «Золотово», «Фруктовая», «Щурово», «Черная», «142 километр», «Подлипки», «Алпатьево», «Слемы», «Дивово», «Истодники», «Ходынино», «Трофимово», «Конев Бор», «Хорошово», «113 километр», смогут оформить предварительный проездной документ», – говорится в сообщении.

Билет подтверждает посадку на начальной станции маршрута. Его необходимо предъявить кассиру или кассиру-контролеру в электропоезде или ввести номер талона в билетопечатающем автомате.

Их поставили на станциях, где отсутствуют или работают в ограниченном режиме стационарные кассы. В ближайшее время терминалы планируют установить еще на 18 станциях Казанского направления.

Компания запустила проект по установке терминалов предварительной продажи билетов в октябре 2016 года. Терминалы уже работают на Киевском, Ярославском и Савеловском направлениях.

По правилам перевозок, если пассажир сел в электропоезд на станциях, оборудованных терминалами предварительной продажи, но не оформил предварительный проездной документ, с него взимается сервисный сбор при покупке билета в поезде, в кассе или билетопечатающем автомате на станции назначения.