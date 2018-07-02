РИАМО – 2 июл. Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, передает в понедельник Газета.ru.

Первого июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

«Я считаю, что ничего особенного, потому что команда шла к этому и много работала, пройдя большой подготовительный период», — заявил Мутко.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.