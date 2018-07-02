РИАМО - 2 июл. В Московскую городскую избирательную комиссию подал документы о выдвижении на должность мэра Москвы самовыдвиженец Валерий Ручнов, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мосгоризбиркома.

«Валерий Иванович Ручнов 1947 года рождения, пенсионер, подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на должность мэра Москвы. Самовыдвижение», - сказал собеседник агентства.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается во вторник. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.