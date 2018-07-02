РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Замначальника полиции ГУ МВД России по Подольску по охране общественного порядка Александр Редькин 9 июля проведет прием жителей и ответит на их вопросы, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, прием граждан заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по охране общественного порядка Александром Редькиным пройдет в здании УМВД России по горокругу по адресу: Революционный проспект, дом №84, в кабинете для приема граждан. Прием пройдет 9 июля с 17:00 до 20:00.

Записаться на мероприятие и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(496)763-02-59.