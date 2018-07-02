РИАМО - 2 июл. Астрономы Московского планетария объяснили, что Марс не будет больше Луны во время двух редких небесных явлений 27 июля, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

Двадцать седьмого июля 2018 года после захода Солнца жителей Земли ждет редкое астрономическое явление – великое противостояние Марса совпадет с полным лунным затмением, когда Луна приобретет красный оттенок. В Интернете и в соцсетях в связи с данной новостью появились публикации о том, что приблизившийся к Земле Марс будет выглядеть таким же большим как Луна.

«Новость о том, что Марс в ночь на 27 июля 2018 года будет размером с Луну, не соответствует действительности. Земля и Марс – космические соседи, орбита Марса располагается следом за орбитой Земли. <…> Марс почти в два раза больше Луны. То есть если бы Марс и Луна находились на одинаковом от Земли расстоянии, то он выглядел бы больше, чем Луна. Но Марс находится в сто с лишним раз дальше от нашей планеты, чем Луна и трудно различим с Земли», – сказала астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, разница в расстояниях делает Марс даже и не самым ярким светилом ночного неба после Луны. И еще немаловажное примечание: подобного рода сближения не происходят вдруг и сразу. Например, кометы могут приближаться на протяжение нескольких месяцев, постепенно становясь ярче. Таким образом, если пофантазировать и предположить, что Марс в одну ночь стал бы размером с Луну, то это происходило бы постепенно.

То есть каждый день на протяжении месяцев все бы наблюдали, как Марс становится на небе все больше и больше, пока, наконец, не сравняется размером с Луной.

«Так что любители сенсаций будут разочарованы. Марсианская мистификация началась в 2004 году и стала распространятся в Интернете под видом электронного письма. Согласно сообщению, в ночь 27 августа Марс приблизится на минимальное расстояние к Земле и будет виден таким же большим, как полная Луна. В этом (2018 году – ред.) году, когда дата полного лунного затмения и великого противостояния Марса приходится на 27 июля, распространение ложной информации вновь стало набирать обороты», – добавляется в сообщении.

Тем временем, в Московском планетарии готовятся к наблюдению редкого астрономического явления: 27 июля здесь ждут всех желающих для наблюдения полного лунного затмения (к слову, самого продолжительного в 21 веке) и великого противостояния Марса. Мероприятие начнется в 21:30 и продлится до часа ночи. Билеты можно будет купить в кассах планетария в день мероприятия.