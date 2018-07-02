РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Огнеборцы потушили горящий мусор в заброшенном здании возле закрытого завода имени Ухтомского в Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«В заброшенном здании возле завода имени Ухтомского в Люберцах горел, вероятно, мусор. Пожарные потушили возгорание буквально за минуту», – сказал очевидец.

Ранее в данном здании уже неоднократно горел мусор. Особенно часто возгорания стали происходить с мая.

По словам сотрудника пожарно-спасательной части, возгорания мусора не являются пожарами. На такие вызовы выезжает минимальное количество сотрудников и автоцистерн.