РИАМО - 2 июл. В Приокско-Террасном заповеднике в Московской области, занимающимся восстановлением популяции зубров, родился бычок, которого назвали в честь нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы - Мудзюба, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ.

«Весной в питомнике родился теленок по имени Мундиаль, которого предложили взять под опеку участникам российской сборной. Узнав о необычном имени бычка, фанаты попросили сотрудников заповедника назвать следующего бычка в честь нападающего Артема Дзюбы», - говорится в сообщении.

Сотрудники отмечают, что такой крупный бычок в заповеднике никогда не рождался. Они являются поклонниками футболиста, поэтому с радостью поддержали идею фанатов.

В материале отмечается, что Мудзюбу, как и большинство родившихся в Центральном зубровом питомнике животных, через полтора-два года выпустят в дикую природу.

Центральный зубровый питомник Приокско-Террасного заповедника уже 70 лет ведет активную деятельность по сохранению страхового генофонда зубра в России, поставляет животных для формирования вольных устойчивых популяций в Смоленскую, Калужскую, Брянскую области и другие районы, а также занимается селекционной работой.

На сегодняшний день зубр является первым и единственным на земном шаре примером успешного возвращения в природу вида, уцелевшего только в неволе. Сейчас численность мирового поголовья насчитывает около 7 тысяч голов, из них примерно две трети зверей живет на воле, а остальные — в питомниках, зоопарках и зоосадах мира. На территории России, в соответствии с Красной книгой РФ, зубр отнесен к категории 1 – «находящиеся под угрозой исчезновения».