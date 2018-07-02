РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В Подмосковном Подольске разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия на парковке на проспекте Юных Ленинцев, в ходе которого виновник скрылся с места аварии, сообщила «РИАМО в Подольске» потерпевшая.

«В Подольске на проспекте Юных Ленинцев, 38А на парковке напротив «Сбербанка» 30 июня произошло ДТП с участием, предположительно, белой KIA RIO и серебристого Ford Focus. Со слов очевидцев, за рулем KIA находилась женщина, которая совершила наезд на припаркованный Ford, после чего покинула место аварии», – сказала потерпевшая.

Свидетелей данного происшествия, а также владельцев видеорегистраторов, которые могли заснять данный инцидент, просят сообщить информацию по телефону:8(926)255-80-80 или 8(926)181-24-76.