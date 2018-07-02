РИАМО - 2 июл. В подмосковном Домодедове управляющая компания привела в порядок внутридомовое газовое оборудование после вмешательства Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управляющая компания «Гюнай» из Домодедова исполнила требования Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок внутридомового газового оборудования дома №6Б по улице Энергетиков в Северном микрорайоне городского округа», - сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

При проверке обращения жителей дома инспекторы выявили ржавчину и отслоение окрасочного слоя на фасадной газовой трубе. Управляющей компании предписали устранить нарушение в течение месяца.

Данное требование было исполнено в срок. Однако за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования начальник обслуживающего дом участка понес персональную административную ответственность. Ему пришлось оплатить 5 тысяч рублей штрафа из собственного кошелька.

«Две главных обязанности УК по отношению к ВДГО – это привлекать специализированные организации к его регулярному обслуживанию, и постоянно следить за внешним состоянием домовых газопроводов. Все это необходимо для обеспечения безопасности проживания граждан», - уточнил Соков.