РИАМО - 2 июл. Дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт выдали более 50 тысячам пенсионеров в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В Московской области дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт оформили около 52 тысяч пенсионеров», – сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В материале напоминается, что одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50%-ю компенсацию на оплату взноса, те же категории граждан, достигшие 80 лет, – 100%-ю компенсацию.

Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт.

Для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 квадратных метра, но не более занимаемой жилищной площади, семьи из двух человек – 21 квадратный метр на человека, семьи из трех и более человек – по 18 квадратных метров на человека.