РИАМО - 2 июл. В новой Москве ввели в эксплуатацию четыре путепровода через железнодорожные пути, также за шесть лет было построено около 100 километров магистральных дорог, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Кроме самих дорог мы строим еще путепроводы через железные дороги. Уже четыре построено. По ним сегодня гораздо проще сегодня выезжать на прилегающие радиальные магистрали, как, например, на Симферопольское шоссе», - сказал Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что на территории новой Москвы за шесть лет уже было построено около 100 километров магистральных дорог. За ближайшее 3,5 года планируется построить еще 225 километров дорог.

По его словам, это не только радиальное направление, как, например, Калужское шоссе, это и масса поперечных связей. Это очень важно, это сеть дорог, которая между собой связывает населенные пункты новой Москвы, и жителям необязательно выезжать на МКАД, чтобы по МКАД переезжать на другую радиальную связь и, соответственно, въезжать уже вглубь новой Москвы. Также на территории новой Москвы в течение 5-6 лет появятся 20 станций метро.

«Сейчас уже две станции открыто. В ближайшее время еще будут открываться еще новые станции метро. Всего их появится в ближайший год семь плюсом дополнительно. Мы считаем, что это существенно снимет нагрузку на автомобильные дороги, на общественный транспорт», - отметил Жидкин.