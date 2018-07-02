РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 июл. Отдыхающие на берегу Дзержинского карьера врачи спасли едва не утонувшего мальчика, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

Инцидент произошел 28 июня в Дзержинском. Малолетний ребенок захлебнулся в карьере. Его заметил мужчина, который вынес бездыханное тело мальчика на берег.

«На берегу были два врача, они там отдыхали. Они сразу стали помогать и смогли откачать ребенка до приезда скорой. Ребенка увезли потом в больницу», – сказал очевидец.

Он добавил, что за ребенком следил старший брат. Мальчик начал тонуть, когда тот отвлекся.

По словам сотрудника Люберецкой городской больницы, сейчас ребенок находится в реанимации.