РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июл. На улицах подмосковного Королева по пятницам будут проходить рейды налоговой инспекции и ГИБДД по выявлению неплательщиков среди водителей, сообщается в аккаунте Королевского рассчетно-кассового центра в Instagram.

Рейды будут проводить сотрудники ГИБДД, налоговой инспекции и Федеральной службы служебных приставов.

«Службы могут остановить водителя и проверить по своей базе. Если у водителя есть задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), ему предлагают оплатить ее на месте. При отказе судебный пристав вправе наложить арест на автомобиль», – говорится в сообщении.

Как уточняется в аккаунте КРКЦ, с 22 по 28 июня жителями города была произведена оплата задолженности за ЖКУ на сумму 1,6 миллиона рублей.