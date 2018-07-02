РИАМО - 2 июл. Главное управления МЧС России по Московской области начало проверять исправность противопожарной защиты и средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов у образовательных учреждений Подмосковья перед новым учебным годом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Подмосковье началась приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области в составе межведомственных комиссий проводят проверки противопожарного состояния образовательных организаций вне зависимости от форм собственности», - говорится в сообщении.

Основное внимание будет уделяться проверке исправности систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, размещению наглядной агитации по вопросам пожарной безопасности и действий в случае возможного пожара или иной ЧС на объекте.

Проверки продлятся до 17 августа. А начиная с 1 сентября, на территории всех муниципальных образований Московской области пройдет «Месячник пожарной безопасности». Сотрудники органов надзорной деятельности будут проводить тренировки по эвакуации и сопутствующие профилактические мероприятия: инструктажи, беседы, открытые уроки.