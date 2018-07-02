РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Многофункциональные центры (МФЦ) подмосковных Люберец в июне оказали 39 348 услуг жителям горокруга, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сотрудники МФЦ Люберец в июне оказали 39 348 услуг жителям, из них федеральных – 17 879, региональных – 1 931, муниципальных – 3 227 услуг», – сказал Ружицкий.

В среднем специалист одного окна за день оказывал услуги 28 жителям. Среднее время обслуживания составило 10 минут 3 секунды, а среднее время ожидания – 11 минут 3 секунды.

В июне МУ «Люберецкий МФЦ» предоставил 14 мест для заявителей, у которых отсутствует доступ к интернету в домашних условиях. Через компьютеры в МФЦ заявители могли воспользоваться порталом госуслуг. За месяц услугой воспользовались 1 185 человек.