РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июл. В подмосковном Королеве состоялось первенство спортивной адаптивной школы «Наш мир» по голболу, посвященное юношеским Олимпийским играм 2018, команда из Королева заняла второе место, сообщается на сайте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации.

Первенство состоялось на базе спортшколы олимпийского резерва «Королев» в минувшие выходные. В нем приняли участие команды из Королева, Москвы, Мытищ, Щелкова и Тулы.

«Команда из Королева заняла второе место на первенстве. Поздравляем спортсменов школы «Наш мир» и тренера-преподавателя Дмитрия Шипилова с хорошим результатом», – говорится в сообщении.

Первое место заняла команда из Москвы, бронза досталась спортсменам из Щелкова.

Голбол – спорт для людей с нарушением зрения. Его придумали в 1946 году для реабилитации слепых ветеранов Второй мировой войны австриец Ганс Лоренцен и немец Зепп Райндле. Это спортивная игра, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника, ориентируясь на слух.