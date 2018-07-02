РИАМО - 2 июл. В новой Москве уже построили около 60 социальных объектов, в этом году запланировано строительство еще порядка 20 школ, детских садов и поликлиник, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в эфире телеканала «Москва 24» в понедельник.

«Что касается обеспеченности садами и школами, в новых жилых комплексах точно все обеспечено, и мы всегда при строительстве жилых домов параллельно строим школы, детские сады. На сегодняшний день построено 58 (социальных объектов - ред.)», - сказал Жидкин.

Он добавил, что в прошлом году на территории новой Москвы было построено 11 социальных объектов, в этом году запланировано строительство еще около 20 соцобъектов.

Границы Москвы увеличились за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья 1 июля 2012 года. К столице отошли два городских округа - Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Ленинском районе и нынешних городских округах Подольск и Наро-Фоминский, а также часть территории Одинцовского района и нынешнего горокруга Красногорск. В результате расширения границ площадь столицы увеличилась примерно в 2,4 раза.