РИАМО - 2 июл. Специалисты выявили в Подмосковье более 2,3 тысячи нарушений жилищного законодательства за прошедшую неделю, было наложено 80 штрафов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«С 25 по 29 июня 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2334 нарушения жилищного законодательства. Было выдано 216 предписаний об их устранении и составлено 146 протоколов об административной ответственности», – сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 80 штрафов на общую сумму 1,668 миллиона рублей. Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в Богородском городском округе.

Здесь 10 административных дел за несоблюдение лицензионных требований, нарушение законодательства об энергоэффективности, правил безопасного использования газового оборудования и неразмещение информации в системе ГИС ЖКХ заведены в отношении ООО «УК «Спецкомсервис», ООО «Горизонт», ООО «Курс-Электроугли», ООО «Наш Дом», ООО «Турион», ООО «УК Евростандарт» и ООО УК «ЖилФонд».

В городском округе Балашиха те же нарушения, а также несоблюдение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами и непредставление сведений в Госжилинспекцию обернулись девятью протоколами на ООО «Град+Сервис», ООО «Регион-Строй», ООО «Виктория», ООО «Люкс Инжинеринг Групп», ООО «СЕРВИС ПЛЮС», ООО «УК Сервис 24» и ООО «Спарта-Д».

«Также девять административных дел рассмотрены в городском округе Красногорск. За невыполнение предписаний об устранении нарушений лицензионных требований и недоведение до собственников предложений по энергосбережению наказание понесли: ООО «Сфера», МУП «Жилищный Трест», ООО «Эксплуатация 214» и ООО УК «Красногорский Жилищный Трест-Сервис», - добавляется в материале.

По словам Сокова, в течение прошлой недели жилинспекторы обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2682 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 240 домах. Наибольшее их количество – в Раменском районе (53), городском округе Балашиха (37) и Щелковском районе (35).

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 163 домах. Больше всего их на территории Дмитровского городского округа (43), а также Пушкинского (23) и Лотошинского (15) районов.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.