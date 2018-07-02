РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Коммунальные службы городского округа Люберцы подготовили жилой фонд муниципалитета на 40,5% к началу отопительного сезона, это 839 многоквартирных домов, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В июне продолжены работы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону. Всего в городском округе 14 теплоснабжающих организаций, на обслуживании которых находятся 2 067 многоквартирных домов (МКД) и 169 объектов социальной сферы. Проведена подготовка 839 из 2 067 МКД – это 40,5% и 50 из 169 объектов социальной сферы – это 30%», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что готовность объектов теплоснабжения составляет 37%: 20 котельных из 80 готовы; 113 километров сетей теплоснабжения из 288,6 километров. Готовность объектов водоснабжения готовы на 39%: девять водозаборных узлов из 30; 165 километров сетей водоснабжения из 417,9. Готовность объектов водоотведения – 41%: 10 КНС из 33; 161,8 километров сетей водоотведения из 390,1 километра.