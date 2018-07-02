РИАМО - 2 июл. Каждый десятый запрос о регистрации прав на объекты недвижимости в Подмосковье в январе-мае 2018 года направлялся в электронном виде, при этом количество таких запросов по сравнению с тем же периодом 2017 года выросло почти в четыре раза, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«По статистике управления Росреестра по Московской области, за первые пять месяцев 2018 года, доля электронных заявлений на оказание услуг Росреестра по государственной регистрации прав на объекты недвижимости достигла 10%», - отмечается в сообщении.

Количество комплектов документов, поступивших с начала года на государственную регистрацию прав в электронном виде, превысило 57 тысяч - это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда поступило около 15 тысяч комплектов. Достижению такого результата способствовал запуск в Московской области пилотного проекта «Фабрика электронной регистрации». В среднем в текущем году в Московской области на регистрацию поступает 11,4 тысячи электронных заявлений в месяц - это один из самых высоких показателей по стране.

Главное преимущество электронной формы взаимодействия – возможность сократить количество неточностей и технических ошибок на этапе подачи документов. Благодаря этому услуги регистрации оказываются значительно быстрее – за один-два рабочих дня. Электронная форма получения услуг также характеризуется низкой долей приостановлений по заявлениям о регистрации прав.

«Для физических лиц получение услуг в электронном виде не только снижает коррупционные риски и обеспечивает сокращение сроков предоставления услуги, но и уменьшает прямые затраты, так как госпошлина на услуги в электронном виде для них на 30% меньше» - поясняется в сообщении.