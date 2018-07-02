РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Жители подмосковных Люберец в июне подали 6 328 обращений через интернет-портал «Добродел», большая часть жалоб касалась дорожного хозяйства, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В июне жители городского округа Люберцы подали 6 328 обращений, это на 492 проблемы меньше, чем в мае. В июне решили 2 262 проблемы, это на 56 больше, чем в мае», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что 35,5% обращений касались вопросов дорожного хозяйства, 23% – благоустройства, 20,6% – проблем с ЖКХ. Всего с начала текущего года от жителей Люберец на портал «Добродел» поступило 37 670 обращений.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Подмосковья и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.