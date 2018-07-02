РИАМО (СТУПИНО) - 2 июл. В Ступине местному жителю вынесли приговор за организацию занятия проституцией на территории горокруга, мужчина выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщила Ступинскому информагентству помощник городского прокурора Татьяна Зелова.

«Установлено, что житель городского округа Ступино, имея преступный умысел с целью извлечения прибыли в период с 2016 года по 26 октября 2017 года включительно осуществлял деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами на территории городского округа Ступино. Приговором Ступинского городского суда указанный местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией)», – сказала Зелова.

По данным агентства, обвиняемому было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.