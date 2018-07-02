РИАМО - 2 июл. В Троицком и Новомосковском округах столицы за шесть лет создали свыше 100 тысяч рабочих мест, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в эфире телеканала «Москва 24» в понедельник.

Он подчеркнул, что новая Москва развивается в соответствии с утвержденным генпланом. При этом при застройке ТиНАО соблюдается баланс – одновременно строится и жилье, и необходимая инфраструктура, и места приложения труда.

«Поэтому все идет сегодня, как запланировано. Мы считаем, что обеспеченность жильем необходима для новой Москвы, и совместно обеспеченность новыми (рабочими – ред.) местами также необходима. Мы создали более 100 тысяч рабочих мест за шесть лет, при этом население увеличилось на 100 с небольшим тысяч человек», - сказал Жидкин.

По его словам, созданию рабочих мест на территории новой Москвы уделяется особое внимание. В настоящее время в Троицком и Новомосковском округах работают над созданием технопарков, а также объектов другого назначения, где люди смогут найти себе работу.

Границы Москвы увеличились за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья 1 июля 2012 года. К столице отошли два городских округа - Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Ленинском районе и нынешних городских округах Подольск и Наро-Фоминский, а также часть территории Одинцовского района и нынешнего горокруга Красногорск. В результате расширения границ площадь столицы увеличилась примерно в 2,4 раза.