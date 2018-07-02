РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 2 июл. Младший научный сотрудник отделения аэроакустики и экологии летательных аппаратов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского Юрий Медведев вошел в состав Международной организации гражданской авиации ICAO, очередное заседание руководящей группы организации состоялось в Сингапуре, сообщается на сайте института.

Участники обсудили достигнутые результаты и скоординировали дальнейшие действия рабочих и экспертных групп для выполнения положений Резолюций 39-й Ассамблеи ИКАО, касающихся неблагоприятного воздействия гражданской авиации на окружающую среду и климат планеты.

«В ходе заседания представители России высказали замечания относительно внедряемой в настоящее время Системы компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA). По их мнению, CORSIA способна привести к удорожанию авиаперевозок без фактического снижения выбросов парниковых газов. Специалисты предложили альтернативу – более сбалансированный с точки зрения рисков механизм чистого развития для международной авиации», – говорится в сообщении.

Кроме того, еще одним предметом дискуссии стал разрабатываемый стандарт на эмиссию нелетучих твердых частиц для уже производимых авиационных двигателей, что непосредственно затрагивает отечественное двигателестроение. Были намечены дальнейшие работы по оценке акустического воздействия новых концептуальных и проектируемых сверхзвуковых самолетов.

«Например, по фактору звукового удара планируется в дальнейшем интегрировать в анализ КАЕП результаты проекта RUMBLE, в котором ЦАГИ принимает непосредственное участие. В целом, заседание прошло в конструктивном ключе, а вовлеченность нашего института как одного из передовых научно-исследовательских центров сыграло важную роль для всех сторон», – пояснил Медведев.

Он добавил, что должность представителя РФ в КАЕП ИКАО позволяет не только быть в курсе актуальных направлений работы организации, но и защищать интересы отечественной авиационной промышленности и гражданской авиации. По итогам заседания ЦАГИ удалось укрепить сотрудничество с партнерами из других национальных институтов и наладить взаимодействие по основным вопросам экологии авиации.

Международная организация гражданской авиации ICAO (ИКАО) - специализированное учреждение ООН, уставной целью которого является обеспечение безопасного развития международной гражданской авиации во всем мире и другие аспекты, в том числе международные перевозки.

Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации CAEP (КАЕП) - технический комитет Совета ИКАО, основанный в 1983 году. КАЕП оказывает поддержку Совету в рамках разработки новых подходов и принятии новых стандартов.