РИАМО - 2 июл. Мужчину приговорили к наказанию в виде 1,5 лет лишения свободы условно за то, что он устроил наркопритон из своей квартиры в городском округе Клин, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Суд установил, что Иванов регулярно предоставлял свою квартиру в городском округе Клин наркозависимым лицам для потребления наркотических средств и психотропных веществ», - говорится в сообщении.

Клинский городской суд вынес ему обвинительный приговор по уголовному делу за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).

По приговору суда ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Государственное обвинение в суде поддерживала Клинская городская прокуратура.