РИАМО - 2 июл. Школу общей площадью 17,7 тысячи квадратных метров построили в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения в Наро-Фоминском городском округе. Школа, расположенная в микрорайоне «Мартемьяново-7» городского поселения Апрелевка, рассчитана на 880 мест», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В школе размещены специализированные классы для проведения занятий, актовый и спортивные залы, кабинеты для групп продленного дня, а также столовая, библиотека и медицинский блок.

На прилегающей к школе территории обустроили футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, а также специальную площадку для игры в теннис. Выделили сектор, предназначенный для метания мяча и прыжков, кроме этого построили площадки для подвижных игр школьников. Кроме того, здание школы оборудовано с учетом доступа для маломобильных граждан.

Общеобразовательное учреждение построено в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья».