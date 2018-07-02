РИАМО - 2 июл. Двоих человек, которые пострадали в результате отравления аммиаком на заводе в Раменском районе Подмосковья, собираются выписать из центральной районной больницы (ЦРБ) 4 июля, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Двое пострадавших в результате отравления на заводе в Раменском районе находятся в удовлетворительном состоянии. Завтра пациентам будет проведена контрольная бронхоскопия. В случае положительной динамики, планируют выписать их домой 4 июля», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших удалось спасти благодаря высокому уровню профессионализма врачей Раменской ЦРБ.

На заводе «Моссельпром» в Раменском районе 24 июня пострадало четверо рабочих, двое из которых скончались, предположительно, от отравления аммиаком. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка.