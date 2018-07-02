РИАМО – 2 июл. Новые универсальные электронные площадки для всех способов государственных и корпоративных закупок малого и среднего предпринимательства определят в России к 1 октября, сообщил журналистам в понедельник заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров.

Он пояснил, что 1 июля появилось право использовать в электронном виде ряд процедур. Эти конкурсы сейчас будут проводиться в электронном виде, но на старых электронных площадках.

«Для того чтобы модель заработала в полном объеме, нам необходимо определить новые универсальные электронные торговые площадки. Нужно подписать к 1 октября соглашения с площадками, которые будут носить универсальный характер и работать в рамках закона в части закупок малого и среднего предпринимательства», - сказал Лавров.

По его словам, таких площадок будет порядка десяти.

«Электронные площадки, которые работают сегодня, должны предоставить документы о том, что они соответствуют требованиям утвержденным правительством, то есть они обладают необходимым основным капиталом, необходимой инфраструктурой, подтверждают свой опыт работы и объем закупок за последние три года», - добавил Лавров.

По его словам, министерство финансов России 6 июля должно подвести итоги документарной проверки и предоставить правительству перечень электронных площадок, с которыми будут проводить более детальные проверки.

«Помимо взаимодействия площадок с единой информационной системой, предстоит еще большая работа по установлению взаимодействия с банками. Критерии для отбора этих банков также правительством утверждены, и внесены уже в проект распоряжения конкретные перечни для таких банков – эти критерии полностью соответствуют тем критериям, по которым сейчас отбираются банки для размещения средств федерального бюджета на депозиты», - сказал Лавров.

Лавров отметил, что всем критериям соответствуют 17 банков, которые если захотят, то установят в ближайшие три месяца электронное взаимодействие с отобранными площадками и запустят процедуру открытия специальных счетов для поставщиков.

Реформирование системы государственных закупок в части процесса перевода всех закупок, осуществляемых госорганами и госкомпаниями, на электронные площадки началось 1 июля и продлится до 1 января 2019 года.

«После 1 января процедуры закупок станут более прозрачными, конкурентными и контролируемыми, подающимися более глубокому анализу», - заключил Лавров.