РИАМО (СТУПИНО) - 2 июл. Две автомобильные дороги к садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) планируют построить в городском округе Ступино в рамках заключенного между правительствами Московской области и Москвы соглашения о стратегическом развитии, сообщил Ступинскому информагентству начальник управления автодорог, транспорта и связи Виталий Жуков.

«В ближайшей перспективе ожидается строительство двух автомобильных дорог – подъезды к СНТ в районе деревни Волково и СНТ «Полушкина Поляна». Общая протяженность обеих дорог составит около 10 километров. Работы по подъездной дороге в районе деревни Волково начнутся уже в 2018 году и будут завершены в следующем (в 2019 году – ред.). Реализация проекта по второму объекту начнется в 2019 году, а завершится – в 2020 году. Работы будут проведены в рамках заключенного между правительствами Московской области и Москвы соглашения о стратегическом развитии», – сказал Жуков.

По данным агентства, все работы будут финансироваться из бюджета Москвы. Контроль за качеством выполнения проекта будет вестись администрацией городского округа Ступино совместно с мэрией столицы. Всего же в городском округе Ступино действует 626 СНТ.