РИАМО - 2 июл. В Москве спасатели оказали помощь пьяному мужчине, который едва не утонул во время купания в Борисовских прудах, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Во время патрулирования спасатели станции «Борисовская» заметили мужчину, зовущего на помощь. В 16:04 он был поднят на катер с поверхности воды. На станции оказали первую помощь. Напоили чаем, так как сильно замерз. После этого отпустили домой», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причиной инцидента стало купание в неположенном месте в алкогольном опьянении.

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