РИАМО (КРАСНОГОРСК)- 2 июл. В подмосковном Красногорске в понедельник подписали инвестиционное соглашение, согласно которому застройщик жилого комплекса обязуется построить и передать в муниципалитет школу и детский сад, сообщила на своей странице в Facebook руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Елена Прочаковская.

«Соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству и передаче объектов недвижимости в ЖК «Красногорский» подписали обе стороны: администрация горокруга Красногорск и застройщик ООО «Град». Сейчас его (проект - ред.) отправили на регистрацию в министерство строительного комплекса Московской области», – написала Прочаковская.

Она напомнила, что изначально в жилом комплексе планировались платные школа и детский сад.

«Вмешался глава горокруга Красногорск Радий Хабиров, провели серию переговоров, довольно сложных. Результат есть. Школа на 900 мест и детсад на 150 мест будут построены в рамках инвестиционного соглашения и переданы администрации Красногорска не позднее IV квартала 2021 года», – написала Прочаковская.

Она дополнила, что до конца 2018 года ООО «Град» должен также построить и передать округу 2 нежилых помещения для размещения кабинета врача общей практики.