РИАМО - 2 июл. В 2017/2018 учебном году более 360 студентов строительных колледжей в Москве прошли практику в строительных фирмах, в основном частных, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Во втором семестре учебного года 365 студентов колледжей прошли производственную практику в 39 организациях строительной отрасли», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Производственная практика учащихся колледжей, входящих в учебно-производственное объединение по направлению «Архитектура, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», организована в рамках развития социального партнерства с крупными работодателями, большинство из которых – частные компании.

«Департамент градостроительной политики перед каждым семестром формирует удобный для работы строительных компаний перечень организаций профессионального образования со сроками практик на семестр и разбивкой по специальностям по каждому колледжу. Далее руководители практики распределяют студентов и отрабатывают заявку. Последняя заявка выполнена на 96%», - отметил Левкин.

Помимо практики, для будущих профессионалов отрасли были организованы экскурсии на производство. Студенты смогли посетить цеха АО «ПИК-Индустрия», ООО «ПСФ «КРОСТ», АО «А 101», АО «ДСК-1», АО «Мосметрострой» и других.

Также студенты всех 77 профильных колледжей Москвы посетили экспозицию Центра градостроительного развития города Москвы в «Доме на Брестской», общее число студентов, ознакомившихся с выставкой, составило 1543 человека.

«Впервые в этом году была проведена ярмарка вакансий для выпускников и студентов колледжей строительного профиля. В мероприятии приняли участие 18 крупных строительных компаний и около полутора тысяч студентов. Все без исключения отметили полезность данной ярмарки как для студентов, так и для преподавателей», - добавил руководитель ведомства.