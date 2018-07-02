РИАМО – 2 июл. Исследователям впервые удалось сфотографировать «рождение» планеты, объектом для изучения ученые выбрали газовый гигант у молодой карликовой звезды, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Исследователи зарегистрировали формирующуюся планету у молодой карликовой звезды PDS 70. С помощью очень большого телескопа (Very Large Telescope, VLT) в Чили и установленной на нем оптической системы для изучения экзопланет SPHERE астрономы наблюдали PDS 70b — газового гиганта, масса которого в несколько раз превышает массу Юпитера», - говорится в сообщении.

Температура на поверхности планеты доходит до 1 тысячи градусов Цельсия — это больше, чем на любой из планет Солнечной системы.

Как уточняется в сообщении, планета располагается в 3 миллиардах километров от звезды — примерно на том же расстоянии, что и Уран от Солнца. Формирование планеты началось в околозвездном диске — кольцеобразном скоплении материи вокруг звезды, где могут зарождаться планеты.

Изучение PDS 70b позволит узнать больше о ранних этапах формирования планет, полагают ученые.