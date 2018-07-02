РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Добровольцы потушили загоревшийся возле одного из торговых центров автомобиль в подмосковном Подольске в понедельник, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проходил сегодня (2 июля - ред.) возле торгового центра на Большой Серпуховской улице около 14:00 и видел, что загорелся легковой автомобиль. У него были открыты двери и багажник, а из салона шел белый дым. Рядом с машиной стояли люди, которые к этому моменту, вероятнее всего, возгорание потушили», – сказал очевидец.

Он отметил, что в результате пожара никто не пострадал. Возгорание потушили хозяин автомобиля вместе с добровольцами.