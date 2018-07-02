РИАМО - 2 июл. Открытие первого всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие» состоялось в Центральном выставочном зале «Манеж» в центре столицы, фестиваль продлится до 5 июля 2018 года, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Большой праздник, всех поздравляю. В таком замечательном сооружении, коим является «Манеж», можно было инсталляцию не делать, он сам является символом российской реставрации и реконструкции. Мы дождались этого праздника, фестиваль по архитектурному наследию надо было проводить давно. Страна, Москва, Санкт-Петербург, Томск и все регионы-участники дождались. Надеемся, что фестиваль будет проходить ежегодно», - сказал на церемонии открытия президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Тема первого всероссийского фестиваля - архитектурное наследие 1920-1930 годов. Фестиваль состоит из конкурсной, выставочной, деловой и культурной программ.

Конкурсная программа фестиваля направлена на аудиторию архитекторов, реставраторов, дизайнеров, искусствоведов, строителей, экспертов, студентов профильных вузов и колледжей, руководителей субъектов и муниципальных образований РФ. Также в рамках фестиваля пройдут смотры-конкурсы «Регионы России», «Лучший объект сохранения и развития», «Лучшая студенческая работа», «Лучшее печатное издание». Выставочная программа формируется из конкурсных работ, из экспозиций на темы сохранения культурного наследия ХХ века, опыта работы зарубежных специалистов, современных реставрационных технологий. В рамках деловой и культурной программ пройдут международные конференции, круглые столы, дискуссии, мастер-классы, лекции, презентации и экскурсии.