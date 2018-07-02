РИАМО (РЕУТОВ) – 2 июл. В подмосковном Реутове в понедельник торжественно открыли сквер с памятником крылатой баллистической ракете «Метеорит», зону отдыха открыли рядом с НПО машиностроения, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

По данным агентства, проект средства вооружения был разработан в цехах градообразующего предприятия. Вместе с главой в открытии памятника приняли участие генеральный директор ОАО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, генеральный директор НПО машиностроения Александр Леонов и старейшие сотрудники предприятия, которые были причастны к проектированию и строительству ракеты «Метеорит».

«Памятник ракете «Метеорит» не случайно стал композиционным центром нового сквера. Градообразующее предприятие НПО машиностроения, которое занимается разработкой и производством современных видов ракетной, космической и авиационной техники, давно стало одним из символов Реутова, как наукограда. Уверен, что новый памятник станет символом движения вперед, развития научно-технической мысли и города Реутова, который устремлен в будущее», – сказал Каторов.

По его словам, в создание нового сквера частичку своего труда вложил практически каждый житель.

По данным агентства, праздник открытия также ознаменовал 104 годовщину со дня рождения академика Владимира Челомея, который с 1944 года возглавлял Объединенное конструкторское бюро 51, ставшее сегодняшним НПО машиностроения.