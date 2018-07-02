РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Автовладельцы городского округа Люберцы за июнь заплатили 1 миллион 650 тысяч рублей за нарушения правил парковки, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В течение июня на территории округа (городского округа Люберцы – ред.) сотрудники ГИБДД за нарушения правил парковки эвакуировали 176 транспортных средств. Сумма штрафов составила 1 миллионов 650 тысяч рублей», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в июне в горокруге выполнялись плановые работы по очистке проезжей части дорог и тротуаров.

«С улиц и проездов вывезено 728 квадратных метров мусора и смета. Ежедневно задействовано в уборке не менее 160 человек и порядка 70-75 единиц техники», – пояснил Ружицкий.