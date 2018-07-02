РИАМО - 2 июл. Мужчину, который удерживал женщину в магазине «Дикси» в Москве, арестовали на два месяца, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Савеловского суда столицы.

«Ходатайство следователя удовлетворено, Хуторянину Александру Анатольевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 1 сентября 2018 года», – сказал собеседник агентства.

Первого июля Хуторянин захватил в заложницы женщину в магазине «Дикси» на Большой Академической улице в столице. Заложница была освобождена после штурма магазина сотрудниками правоохранительных органов, а Хуторянин – задержан. Было возбуждено уголовное дело о захвате заложников.

Допрос мужчины, захватившего заложницу в Москве. ВИДЕО >>