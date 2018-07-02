РИАМО - 2 июл. Почти 240 килограммов запрещенных к ввозу в Россию сыров изъяли сотрудники Московской областной таможни на одной из оптовых баз в Москве, санкционную продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы таможенного ведомства.

В рамках таможенного контроля после выпуска товаров таможенники Московской области совместно с представителями управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям организовали проверку на территории крупной оптовой базы в Москве.

«В ходе проверки обнаружены десятки видов запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию сыров, происходящих из стран, в отношении которых действуют специальные экономические меры. Общий вес задержанного товара составил 238 килограммов. В задержанной партии находились такие сыры, как «ДорБлю», «Масдам», камамбер, козий сыр «Фрикко». Страны происхождения товаров: Германия, Нидерланды, Литва, Италия», - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, стоимость товара составляет около 300 тысяч рублей. Сыры изъяты и уничтожены.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.