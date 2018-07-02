РИАМО - 2 июл. В подмосковной Балашихе управляющая компания «Град+Сервис» подняла до нормативных показателей температуру горячей воды в доме на Разинском шоссе по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управляющая компания своевременно и в полной мере исполнила предписание Госжилинспекции и восстановила температурный режим», - сообщил руководитель ведомства Вадим Соков.

Ранее житель многоквартирного дома №69/23 на Разинском шоссе сообщил о нарушении температурного режима горячего водоснабжения. По его обращению инспекторы выехали на проверку.

«При замере температуры горячей воды в квартире заявителя государственные жилищные инспекторы выявили, что температура горячей воды в точке водоразбора в ванной комнате составляла плюс 55,6 градуса. Данный показатель отличается от допустимого минимума более чем на 4 градуса», - говорится в сообщении.

Температура горячей воды в местах водоразбора, независимо от применяемой системы теплоснабжения, должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов.

После предписаний инспекторов Госжилинспекции Московской области она стала в пределах нормы.