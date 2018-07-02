РИАМО – 2 июл. Главу отделения ГИБДД по подмосковному Протвину, майора Романа Поповича уволили по результатам служебной проверки после ДТП, его руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает Газета.ru.

Проверка началась после столкновения Mercedes Benz GL 350 Поповича и Hyundai Accent, которое произошло 27 мая. При этом виновник аварии – водитель Mercedes – скрылся с места ДТП.

«По результатам проведенной служебной проверки установлено, что автомобилем Mercedes в момент совершения дорожно-транспортного происшествия, управлял начальник ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино, который уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Кроме того, Серпуховский городской суд Московской области признал водителя автомобиля Mercedes виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.