РИАМО - 2 июл. Управляющая компания ООО «Юго-Западное» после предписания Госжилинспекции Московской области отремонтировала и привела в порядок подъезды многоквартирного дома на улице Победы, за нарушения начальника ЖЭУ УК оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства,

В Госжилинспекцию с жалобой на ненадлежащее состояние общедомового имущества обратился житель дома по адресу: Электросталь, улица Победы, дом №2 корпус 4. После этого инспекторы организовали внеплановую выездную проверку и выявили нарушения. УК выдано предписание отремонтировать лестницы входных групп подъездов, восстановить штукатурный и окрасочный слой стен и потолков, привести в порядок оконные блоки, произвести ремонт оконных рам и обеспечить регулярную уборку.

«В ходе повторной проверки нарушений не выявлено, предписание по ремонту подъездов выполнено в срок и в полном объеме. Мировой суд постановил наказать за допущенные нарушения начальника ЖЭУ №19 ООО «Юго-Западное» штрафом в размере 50 тысяч рублей», – сказал главный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.