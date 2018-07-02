РИАМО - 2 июл. Шведская автомобильная компания Scania 5 июля откроет новую станцию техобслуживания в подмосковном Ногинске, инвестиции в проект превысили 550 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Шведская компания «Скания-Русь» 5 июля запускает станцию технического обслуживания (СТО) грузовой техники и автобусов марки Scania в Ногинске Московской области. В официальном открытии примет участие чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеции в России Петер Эриксон и представители высшего руководства концерна Scania», – говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, новая станция сможет обслуживать почти 4 тысячи автомобилей в год. Инвестиции в проект составили 550 миллионов рублей. На станции будет создано 85 новых рабочих мест.

СТО предоставит услуги по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей и другой техники марки Scania. Качественный ремонт поможет обеспечить большой штат высококвалифицированных специалистов и современное оборудование.

ООО «Скания-Русь» производит грузовые автомобили, автобусы, промышленные и судовые двигатели. На сегодня в Подмосковье уже работает крупный дилерский центр Scania в Голицыне Одинцовского района. Кроме того, в регионе действует четыре официальных мастерских Scania – в Солнечногорском, Одинцовском районах, городских округах Домодедово и Богородский – в совокупности это почти 300 рабочих мест.