РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июл. Сотрудники городской прокуратуры в Домодедове установили, что в общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Преображенский» был принят экс-сотрудник налоговой инспекции, руководитель организации выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Ранее Домодедовская городская прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции на поднадзорной территории. На работу в фирму «Торговый дом «Преображенский» был принят бывший сотрудник налоговой инспекции. В нарушение ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным работником на предыдущее место его службы направлены не были.

«По результатам проверки Домодедовская городская прокуратура возбудила в отношении организации административное дело по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ и оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего»», – говорится в сообщении.

Мировой судья судебного участка №34 в Домодедове, рассмотрев административный материал, привлек лицо к ответственности и назначил выплату штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура внесла руководителю юридического лица представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены.