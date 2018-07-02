РИАМО - 2 июл. В результате столкновения двух автомобилей на трассе в подмосковном городском округе Орехово-Зуево пострадало пять человек, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

В 14:45 в городском округе Орехово-Зуево на 35 километре автодороги Ликино-Дулево - Шатура произошло столкновение двух транспортных средств.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ранено пять человек», - говорится в сообщении.

Министерство призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Согласно данным Росстата, показатель смертности в авариях на дорогах Подмосковья с января по май 2018 года снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за пять месяцев в ДТП погибли 224 человека.

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