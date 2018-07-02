РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В городском округе Люберцы подрядные организации заделали 743 ямы на муниципальных дорогах за июнь, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В круглосуточном режиме продолжаются работы по ямочному ремонту дорожного покрытия. В июне ликвидировано 743 ямы. Отдельное внимание уделяем ямочному ремонту на придомовых территориях. С мая по июнь текущего года ликвидировано 1 082 ямы (94% от выявленных) общей площадью более 5 800 квадратных метров», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что при выявлении новых ям работы будут продолжены.

«В июне завершили работы по строительству подъездной дороги к СНТ «Ручеек» в поселке Томилино. Протяженность дороги – 250 метров, общая площадь 1 375 квадратных метров. В СНТ «Ручеек» проживает более 2 тысяч человек», – отметил Ружицкий.

По его словам, в городском округе активно продолжаются работы по ремонту автодорог. По состоянию на конец июня из запланированных к ремонту в 2018 году 38 автодорог отремонтировано 19 (50%). На все отремонтированные участки автодорог наносится дорожная разметка.